Smeltende gletsjer in de Alpen onthult lichaam van Duitse man die 37 jaar geleden spoorloos verdween

Amerikaan­se dominee (83) die uitvaart van vermoord meisje (8) leidde, blijkt zelf de moordenaar te zijn

Een Amerikaanse dominee die in de jaren zeventig de afscheidsceremonie van een vermoord meisje leidde, blijkt haar zelf om het leven te hebben gebracht. Tot die conclusie komt justitie bijna vijftig jaar na de moord, zo valt te lezen in een persbericht. ,,Deze man is de ergste nachtmerrie van iedere ouder”, klinkt het uit de mond van de officier van justitie.