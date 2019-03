Smeltend ijs Mount Everest legt steeds vaker omgekomen klimmers bloot

De Mount Everest is een massagraf. Er stierven al zo’n driehonderd alpinisten. Ongeveer twee derde van hen ligt nog steeds op de berg. Die lichamen blijven over het algemeen extreem goed bewaard door het ijs. Maar dat verandert door de opwarming van de aarde en de bewegingen van de gletsjers.

,,Door de klimaatverandering smelten de gletsjers en ijskappen snel’’, legt Ang Tshering Sherpa, voormalig hoofd van de Nepalese alpinistenvereniging, uit aan de BBC. ,,Doden die al jaren goed verborgen lagen, komen nu bloot te liggen.’’ Steeds vaker steekt er plots een arm of voet boven het ijs uit. Dat gebeurt vooral in de vlakkere delen van de berg.

Oriëntatiepunt

Ondanks dat het een lugubere verschijning is, zijn de meeste bergbeklimmers er volgens Tshering Pandey Bhote van de Nepalese organisatie van berggidsen wel op voorbereid om een lijk te zien. Sommige lichamen op de hogere delen van Mount Everest zijn mijlpalen en oriëntatiepunten geworden voor alpinisten. Zo is er het referentiepunt ‘Green Boots’, het lichaam van een vermoedelijk Indische klimmer die in 1996 overleed onder een overhangend stuk steen, met zijn gezicht en groene schoenen richting de klimroute.

De lichamen die in de laatste jaren door reddingswerkers naar beneden zijn gehaald, zijn met name van alpinisten die bij recente expedities een fataal ongeluk hebben gehad, maar nu komen ook de oudere lijken op grotere hoogte steeds vaker bloot te liggen.



Het verwijderen van de stoffelijke resten aan de hogere kampen is een moeilijke klus, en ook een aanzienlijk dure onderneming. En dan is er nog het emotionele vraagstuk. Want voor sommige alpinisten is het een droom om voor altijd te mogen rusten op de natuurpracht die hen het leven ontnam.