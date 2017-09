Slender Man-meisje na steekpartij door jury geestesziek verklaard

Het tweetal nam in mei 2014 een klasgenootje mee naar een bos en staken haar daar 19 keer in haar armen, benen en haar rug. Het meisje overleefde de aanval ternauwernood. Ze kroop zwaargewond uit het bos waar ze in de buurt van de stad Waukesha, een buitenwijk van Milwaukee, werd gevonden door een fietser.



Weier gaf direct toe dat ze het meisje had proberen te vermoorden; ze dacht dat dit moest van de Slender Man. Dit horrorfiguur is ontstaan in een online-verhaal en is vooral bij griezelende pubers bekend. Het inmiddels vijftien jaar oude meisje stelt dat ze ten tijde van de aanval in de war was en dat ze daarom niet verantwoordelijk is voor de poging tot doodslag.



De jury van de staat Wisconsin stemde daar mee in en heeft Weier tot een opname in een psychiatrisch ziekenhuis gedwongen. Daar moet het meisje tenminste drie jaar blijven, tot ze meerderjarig wordt.