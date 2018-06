Slachtoffers en nabestaanden Bataclan dienen klacht in over niet ingrijpen soldaten

Koninklijk gezin aangekomen in Buenos Aires

14:04 Het koninklijk gezin is vanochtend aangekomen in Buenos Aires in verband met het overlijden van Inés Zorreguieta, het zusje van koningin Máxima. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun kinderen Amalia, Alexia en Ariane landden om 5.28 uur (10.28 uur Nederlandse tijd) op luchthaven Ezeiza, melden Argentijnse media.