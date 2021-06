Slachtoffer van ‘wrede’ sekteleider Wilri: ‘Ik ontsnapte maar kwam terug uit angst voor een huurmoordenaar’

Je laten slaan met allerhande voorwerpen, je eigen bloed oplikken en een contract ondertekenen waarmee je instemt met vrijwillige opsluiting. Het zijn enkele voorbeelden van de geweldsexcessen waarmee ‘spiritueel leider’ Wilri W. (57) zijn beschadigde en getraumatiseerde volgelingen zou hebben willen ‘zuiveren’. Een van de slachtoffers vertelde er uitgebreid over tijdens de zesde procesdag tegen de Nederlander in het Duitse Duisburg.

De term ‘hersenspoeling’ stond centraal in de getuigenis van de 37-jarige man uit Wesel, zo'n 35 kilometer over de grens bij het Gelderse Dinxperlo. ,,Ik accepteerde veel van wat hij me aandeed in mijn pad naar genezing”, verklaarde de Duitser over de mishandelingen waarvan hij naar eigen zeggen het slachtoffer werd. Ze maakten volgens hem deel uit van een therapie bij het zogenoemde Balance Recovery Life Center van Wilri W.

De dertiger ontmoette de uit Varsseveld afkomstige vijftiger zeven jaar geleden bij terugkeer in Duitsland na een jaar als monnik in Sri Lanka te hebben gewoond. Tijdens zijn eerste bezoek aan een van de seminars van de Nederlander sprak ‘iets’ hem aan. ,,Het ego is onze vijand en die moet kapot”, hoorde de Rheinische Post hem zeggen. Vanaf dat moment raakte de Duitser steeds meer betrokken bij de zelfbenoemde spiritueel leider. Die speelde volgens de dertiger handig in op de labiliteit van zijn slachtoffers en overtuigde hen ervan dat geweld en vernedering deel uitmaakten van het ‘zuiveringsproces’. Mishandelingen en de gevolgen ervan werden gevierd als wedergeboorte.

Beschadigd en getraumatiseerd

De 37-jarige Duitser behoorde na verloop van tijd tot de kring van intimi die W. om zich heen had verzameld. ,,We waren allemaal op de een of andere manier getraumatiseerd en beschadigd”, vervolgde de man zijn getuigenis. Daarna beschreef hij gedetailleerd de geweldsexcessen en seksuele dwang die de ‘spiritueel leider’ volgens hem hanteerde om de deelnemers aan zijn seminars te ‘zuiveren’. ,,Hij sloeg me met mijn hoofd tegen de muur, waarna ik mijn bloed moest oplikken. Ik werd geslagen met een pollepel, koekenpan, hamer en stok. Er was zelfs een heuse ‘stokkendag’ waarbij het hele team vrijwel non-stop in elkaar werd geslagen terwijl we gewoon verder moesten werken.’’

De “hersenspoeling” ging volgens hem zo ver dat hij een contract ondertekende waarin hij instemde met opsluiting. Desondanks probeerde hij enkele keren te ontsnappen. ,,Ik ben een paar keer weggelopen, maar kwam terug uit angst”, zei de dertiger. Een van de redenen daarvoor was dat W. vaak dreigde dat hij een huurmoordenaar op hem af zou sturen als hij zou weglopen, aldus de getuige.

Steeds gekker

Naarmate de tijd verstreek, werden de vernederingen volgens hem steeds heftiger, leken er geen grenzen meer te zijn. ,,We hadden het gevoel dat W. steeds gekker werd maar hij wist dat ie met sommigen alles kon doen.’’ Na een nieuwe mishandeling, in mei vorig jaar, ging de 37-jarige Duitser er toch vandoor. Hij liet zich niet tegenhouden door twee teamleden die hem aanvankelijk achtervolgden.

Toen de rechtbankvoorzitter vroeg hoe het nu met hem gaat, antwoordde de man met: ,,Ik heb nog steeds problemen en ben ook niet bijzonder veerkrachtig meer.” De dertiger overweegt volgens de Duitse nieuwssite opnieuw om als monnik te gaan leven en Duitsland de rug toe te keren.

38 strafbare feiten

W. heeft de Nederlandse nationaliteit maar is geboren in Duitsland. Hij staat sinds eind april terecht en wordt verdacht van 38 strafbare feiten, tussen januari 2016 en juli vorig jaar. Volgens de aanklacht gaat het om onder meer 29 gevallen van lichamelijke mishandeling waarbij slachtoffers zijn bewerkt met voorwerpen van paraplu’s tot metalen staven. De ‘wrede goeroe’ zoals Duitse media hem noemen, zou slachtoffers onder andere brandwonden hebben toegebracht en hebben opgesloten in het tuinhuis.

Ook wordt hij verdacht van vijf gevallen van verkrachting en het dwingen van sommige slachtoffers tot seksuele handelingen bij elkaar en bij hemzelf. Als straf, als ze niet deden wat hij wilde, zou hij over ze heen geplast hebben, verklaarde een woordvoerder van de rechtbank in Duisburg destijds aan deze site.

Kijk hier onze trending nieuwsvideo's: