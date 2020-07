Skydiver verliest kunstbeen tijdens sprong, boer vindt het ding terug

,,Ik had geen idee. Ik denk dat ik het gewoon niet doorhad door de spanning”, reageert Marckres bij CNN. ,,Ik genoot van de sprong en lette op alles behalve mijn prothese.”

Pas na de sprong, uit een vliegtuig op drie kilometer hoogte, boven een uitgestrekt landbouwgebied in de Amerikaanse staat Vermont, sloeg de schrik toe. Waar was zijn been? Eén van de twee protheses, die hij pas twee maanden had nadat hij zijn benen verloor aan diabetes. Eén zo'n kunstbeen kostte hem 17.000 euro, en hij vermoedde dat zijn verzekeringsmaatschappij niet heel happig zou zijn om zijn verloren exemplaar te vervangen. Nu zou hij opnieuw gebonden zijn aan een rolstoel en drie keer per week meer moeite moeten doen om op zijn dialyse-afspraken te komen.

Dus besloot de 47-jarige een oproep op Facebook te zetten. Hij had er niet veel vertrouwen in, maar je weet maar nooit. Wie had zijn been gezien? Het bericht werd veel gedeeld en ongeveer honderd mensen hielpen hem mee zoeken, onder wie een vrouw met werkervaring bij de politie en een man die reddingshonden traint. ,,Zo bijzonder om te zien dat er zoveel goede mensen zijn die een compleet vreemde willen helpen”, zegt Marckres. Met resultaat: boer Joseph Marszalkowski vond de prothese in zijn 44 hectare grote sojabonenplantage dichtbij de landingsplek van de skydivers.

Volledig scherm Het kunstbeen werd teruggevonden door een boer in zijn sojabonenveld. © Facebook/Chis Marckres

Drone

Marszalkowski had zijn drone gebruikt om de velden af te speuren. Toen de batterij op was, besloot hij tussen de sojaboonplanten verder te gaan zoeken. Hij wilde bijna naar huis gaan, het werd donker, toen hij het donkergrijze kunstbeen in het gras zag liggen. De volgende dag kon hij Marckres de prothese teruggeven. Vrijwel puntgaaf: de onfortuinlijke skydiver kon ‘m gelijk weer omdoen, alsof er niets was gebeurd.

Nu is het plan dat Marckres en Marszalkowski binnenkort samen een skydive gaan maken. Als bedankje. ,,Al staat dit in geen verhouding tot wat hij voor me heeft betekend”, reageert Marckres.

