Sjojgoe schermt weer met 'vuile bom’, Westen hekelt ‘Russisch voorwendsel’ om oorlog te escaleren

Volgens berichten uit Moskou zouden de Oekraïners - ‘met westerse hulp’ - zogeheten ‘vuile bommen’ op eigen grondgebied willen inzetten tégen Russische stellingen. De Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, zou dit scenario gisteren in Moskou hebben besproken met zijn topfunctionarissen. Sjojgoe kon zijn ‘vuile bom’-verhaal niet staven met bewijs, zo bleek later in een belronde met westerse collega’s. In meerdere gesprekken herhaalde hij de zorg dat Oekraïne een zogenoemde vuile (radioactieve) bom zou kunnen inzetten. Oekraïne gaf in 1994 zijn kernwapens op in ruil voor een garantie van Rusland dat het Oekraïne niet zou aanvallen.

De westerse reactie op de laatste beweringen uit Moskou kwam meteen. ‘De wereld zal elke poging doorzien om deze bewering als voorwendsel voor escalatie te gebruiken. We verwerpen verder elk voorwendsel voor escalatie door Rusland’, aldus de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk in een gezamenlijke verklaring. Ze beloofden Oekraïne te blijven steunen in het licht van Ruslands ‘wrede agressieoorlog’.

In zijn zondagavondtoespraak ging de Oekraïense president Volodimir Zelenski door op de vuile bom-beweringen van Sjojgoe. Hij zei dat het juist Rusland was dat Oekraïne chanteerde met nucleaire bedreigingen tegen Oekraïense kerncentrales en ook tegen een grote waterkrachtcentrale - die nodig is voor de koeling van een kerncentrale. ,,Als Rusland belt en zegt dat Oekraïne naar verluidt iets aan het voorbereiden is, betekent dat maar één ding: Rusland heeft dit zelf allemaal al voorbereid, “aldus Zelenski die eraan toevoegde dat Oekraïne zijn nucleaire arsenaal had opgegeven in ruil voor (gebroken) Russische beloften.

Volgens analisten van de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) spraken Sjojgoe en zijn defensiefunctionarissen ook over een strategie de westerse militaire hulp aan Oekraïne te vertragen of op te schorten en mogelijk de Navo-alliantie te verzwakken. Rusland heeft sinds het begin van zijn invasie in februari herhaaldelijk beweerd dat westerse staten Oekraïne zullen helpen bij het uitvoeren van een ‘valse vlag’-aanval met massavernietigingswapens. Die bewering van Rusland maakt waarschijnlijk deel uit van een ‘doorlopende desinformatiecampagne vanuit Moskou’, aldus de Amerikaanse denktank.

Aan het front bereidt Rusland zich voor om delen van het Donbas-gebied te verdedigen tegen een Oekraïens tegenoffensief, meldt het Britse ministerie van Defensie aldus. Het ministerie citeerde de baas van de Wagner Group, een netwerk van huurlingen die samenwerken met Russische troepen in Oekraïne, die zei dat zijn mannen loopgraven en antitankverdediging bouwen in de oostelijke regio van Loehansk.

