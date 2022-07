Sinds de verdwijning van Kris en Lisanne wordt 'hun' gids Feliciano bedreigd: ‘Ik heb alleen willen helpen’

Het zoekteam wilde bijna naar huis gaan, toen in 2014 in Panama iets te zien, of liever te ruiken was, aan de oevers van de slangenrivier in de buurt van het plaatsje Boquete. Daar was een wandelschoen, met erin resten van wat haast wel een voet moet zijn geweest. Wat botten. Overblijfselen van de verdwenen vriendinnen Kris (21) en Lisanne (22) uit Amersfoort waren gevonden.