Shutdown Amerikaanse overheid voorbij: Trump en congres sluiten tijdelijke deal

Criminelen zetten prijs op hoofd politie­hond

17:31 Dit is Scamp, een politiehond met een ongelooflijke neus en een fascinerend jachtinstinct. In de afgelopen vijf jaar heeft de speurhond in het Verenigd Koninkrijk al voor 6 miljoen pond (bijna 7 miljoen euro) aan illegale tabak onderschept. Tot grote ergernis van de criminelen die hij tegenwerkt.