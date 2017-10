Shockerend portret van neushoorn is beste wildlife-foto van het jaar

De Zuid-Afrikaanse fotograaf Brent Stirton mocht de prijs voor Wildlife Photograph of the Year in ontvangst nemen. Zijn foto, getiteld Memorial to a Species , werd gekozen uit zo'n 50.000 inzendingen. Op de afbeelding is een zwarte neushoorn te zien die is afgeslacht voor zijn hoorns.

De neushoorn werd in de nacht doodgeschoten door stropers. Ze gebruikten daarbij een geluiddemper om niet gepakt te worden. Nadien hakten ze de twee hoorns af op de plek waar nu een vlezige, rauwe plek te zien is.

Waarschijnlijk hebben de stropers de hoorns voor een behoorlijke prijs verkocht. In sommige landen hebben deze een hogere straatwaarde dan cocaïne of goud, zo meldt The Independent.

Bedreigd

Door de jacht op hun hoorns zijn zwarte neushoorns een bedreigde diersoort geworden. In landen als China en Vietnam wordt geloofd dat er helende krachten in zitten, waardoor de hoorns erg populair zijn. Door de stroperij zijn er nog maar zo'n 5000 van de zwarte neushoorns over.

De fotograaf legde niet alleen dit leed vast, maar maakte een hele serie rondom dieren die bruut werden gedood. Daarvoor bezocht hij 30 landen. Zelf zegt hij door zijn werk 'het geloof in menselijkheid wel voor een deel verloren te zijn', zo vertelt Stirton aan de BBC.

Dankbaar

De fotograaf mocht zijn prijs voor Wildlife Photograph of the Year in ontvangst nemen tijdens een galadiner in het Natural History Museum. ,,Ik ben dankbaar dat de jury deze foto heeft gekozen, omdat de kwestie hiermee een ander platform heeft gekregen", aldus Stirton.