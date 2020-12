‘Shell-personeel Nigeria betrokken bij veroorzaken olielekken’

Shell-medewerkers zouden aan het opruimen van de olielekken verdienen door geld van de schoonmaakbudgetten in eigen zak te steken. Volgens Milieudefensie is SPDC van deze beschuldigingen op de hoogte maar is er niets mee gedaan. Ook de Nederlandse ambassade zou ervan weten maar heeft het bedrijf niet aangesproken, meldt Zembla donderdagavond in een uitzending.