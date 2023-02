Servische parlementariër stapt op na kijken porno in parlement

Baas van Mexicaanse dierentuin slachtte vier dwerggei­ten en serveerde ze op personeels­feest

De oud-directeur van een dierentuin in het zuiden van Mexico heeft vier dwerggeiten van de dierentuin gedood en ze opgediend tijdens een personeelsfeest. Ook zijn in een paar maanden tijd tientallen andere dieren verhandeld of verdwenen. Dat blijkt uit onderzoek van de Mexicaanse autoriteiten.

