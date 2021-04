Servië blijft met overschot aan vaccins zitten, omdat de eigen bevolking het niet vertrouwt

Kilometerslange files aan de grenzen naar Servië, eindeloze rijen bij de grootste priklocatie in de hoofdstad Belgrado. Volgens de regering hebben 22.000 buitenlanders vorig weekend een coronaprik gehaald in Servië, nadat het land had laten weten dat zij gratis gevaccineerd konden worden met het AstraZeneca-vaccin. Officieel na aanmelding via een website, maar ook wie geen afspraak had, kwam aan de beurt. Wie vanuit de buurlanden binnenkwam, hoefde geen negatieve testuitslag te laten zien of in quarantaine te gaan.