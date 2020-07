Sergio (32) sterft vijf weken na vervulling laatste wens: met zijn meisjes naar Plopsaland

Gisteren overleed Sergio in het bijzijn van zijn geliefden thuis in het Belgische Elewijt aan de gevolgen van kanker, slechts vijf weken nadat Studio 100 zijn zo gekoesterde laatste wens in vervulling liet gaan. Cabanillas vocht bijna drie jaar tegen de ziekte, nadat hij in 2017 de diagnose darmkanker met uitzaaiingen naar de lever kreeg. ,,Dat was keihard”, vertelde hij in een interview met Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. ,,We moesten tegen de mensen gaan zeggen dat we opnieuw mama en papa zouden worden. Én dat ik kanker had.”

Symbolische bezoekjes

Na een operatie en nabehandeling ging het lange tijd goed met Sergio. Om tussen de chemokuren door zoveel mogelijk van zijn goede momenten te genieten, nam hij een abonnement op Plopsaland. Om de twee weken ging hij er met zijn oudste dochter Nerea naar toe. De jongste, Liana, was nog te klein. Het werden heel symbolische bezoekjes, want ze stonden gelijk aan genezing en hoop. Afgelopen zomer was de hoop vervlogen. De ziekte laaide in alle hevigheid op.



Artsen zetten alles op alles, maar eind mei kreeg Sergio het treurige nieuws dat er geen herstel meer mogelijk was. Hij zou nog maar vier weken te leven hebben. Uiteindelijk werden het er acht. In die weken zag de Belg zijn hartenwens in vervulling gaan: een prachtige dag in het pretpark, samen met zijn vrouw en beide kinderen. Ook de jongste was nu groot genoeg om mee te gaan. De herinnering aan dat laatste uitje met zijn geliefden zou Sergio tot aan zijn dood een glimlach bezorgen. Hij werd 32 jaar.