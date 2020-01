Seksverslaafde reuzenschildpad (plus 100) mag na 44 jaar succesvol dekken met pensioen

De enorme schildpad, oorspronkelijk geboren op het eiland, werd in 1976 vanuit de dierentuin in de Amerikaanse stad San Diego, op transport gezet naar Española. Daar mocht hij samen met twee andere mannetjes en dertien vrouwtjes in gevangenschap aan de bak om nakomelingen te produceren. De nood was namelijk aan de man voor de soort Chelonoidis Hoodensis omdat er nog maar veertien over waren, meldt de National Park Service, een Amerikaans agentschap dat alle nationale parken beheert.

Nadat Diego was gerekruteerd als onderdeel van het fokprogramma, ging de dominante kolos voortvarend aan de slag. Het libido van de toen ongeveer 60 jaar oude schildpad, bleek niet te stuiten. Voortdurend zat de trage ‘womanizer’ achter de vrouwtjes aan waarvan er 44 jaar geleden nog maar twaalf op het eiland waren. En, zo meldt National Park Service aan nieuwszender CNN, die waren bepaald niet veilig voor de schildpad met zijn opvallende seksverslaving. De dames lieten zich maar wat graag door de 80 kilo wegende ‘Super Diego’ dekken. En dat resulteerde in ettelijke, kerngezonde nakomelingen.

Welverdiend

Dna-onderzoek van de tweeduizend reuzenschildpadden die momenteel op Española in het wild leven heeft aangetoond dat Diego de vader is van bijna achthonderd exemplaren: 40 procent van de nieuwkomers. Het succesvolle fokprogramma wordt per direct gestaakt, omdat er nu voldoende schildpadden zijn die zelfstandig voor het voortbestaan van de soort kunnen zorgen.