Seksslavin die als tiener moord pleegde vrij dankzij steun van Rihanna en Kim Kardashian

Het begon allemaal toen televisiemaker Dan Birman een spraakmakende documentaire over Brown maakte. Op sociale media pleitten sterren zoals Rihanna, model Cara Delevigne en Kim Kardashian West daarop onder de hashtag #FreeCyntoiaBrown voor de vrijlating van Brown. In januari van dit jaar ging gouverneur Haslam tot actie over. Hij noemde haar zaak tragisch en complex.

Mensenhandel

Brown groeide op in een gewelddadige omgeving. Haar moeder, die van Cyntoia beviel toen ze zestien was, kampte met een alcohol- en crackverslaving en zat zelf jaren in de cel. Brown liep op jonge leeftijd weg van huis. De toen zestienjarige Brown werd door haar vriendje ‘Kutthroat’ verplicht om te tippelen. Zo ging ze op een dag mee naar huis met de 43-jarige Johnny Allen, een vastgoedmakelaar die Brown 150 dollar wilde betalen voor seks. Allen nam de 16-jarige Brown mee naar zijn woning, waar hij haar zijn wapencollectie toonde en vertelde dat hij een voormalige scherpschutter in het leger was. Het maakte Brown zenuwachtig, vertelde ze later.

De tiener en Allen aten samen, keken wat televisie en gingen uiteindelijk naar bed. ,,Hij greep me tussen mijn benen – hij greep me echt heel hard vast”, vertelde ze later in de rechtbank. ,,Ik dacht dat hij me ging slaan of iets dergelijks.” Vervolgens draaide Allen zich om en reikte hij naar de kant van het bed. Brown beweert dat ze dacht dat hij een wapen wilde pakken en raakte in paniek.

Ervan overtuigd dat hij haar wilde vermoorden, schoot ze hem in het hoofd met een pistool dat ze van haar pooier had gekregen had, zo vertelde ze destijds tijdens de hoorzitting. De tiener werd berecht als een volwassene en pleitte dat ze handelde uit zelfverdediging. Volgens de openbare aanklagers ging het echter om roofmoord, omdat Brown ervandoor ging met de geweren en portefeuille van Allen.

Het meisje werd schuldig bevonden aan moord met voorbedachten rade en kreeg levenslang. Brown, nu 31, zou eigenlijk pas op haar 67ste in aanmerking komen voor vrijlating. Daar stak gouverneur Bill Haslam in januari van dit jaar een stokje voor. Hij verleende gratie aan Brown, waardoor ze vandaag op vrije voeten kwam.

Diploma

In de jaren dat Brown gevangen zat, heeft ze haar bachelor diploma gehaald, zo schrijft CNN. Ze wil zich nu als maatschappelijk werker inzetten voor jongeren die net als zij een moeilijke jeugd hebben gehad en daarom in de criminaliteit dreigen te belanden. Ze blijft tot 2029 onder toezicht van de reclassering staan.

De documentaire van Birman heeft niet alleen voor de vrijlating van Brown gezorgd. Dankzij Birmans film werden de wetten op prostitutie en mensenhandel in Tennessee aangepast: nu kunnen alleen volwassenen vanaf 18 jaar beschuldigd worden van prostitutie. Kinderen worden beschouwd als slachtoffers van mensenhandel. De gewijzigde wetgeving werd echter niet toegepast op de reeds veroordeelde Brown.