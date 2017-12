Sebastian Kurz (31) is 's werelds jongste premier

De nieuwe regering in Oostenrijk schrijft meteen geschiedenis. De meerderheidscoalitie van de conservatieve ÖVP en de extreemrechtse FPÖ staat onder leiding van ’s werelds jongste premier, Sebastian Kurz (31!). Bovendien krijgt de Vrijheidspartij FPÖ, na de Tweede Wereldoorlog opgericht door oud-SS-leden, pas voor de tweede keer in haar bestaan regeringsverantwoordelijkheid op nationaal niveau.

De politieke carrière van Sebastian Kurz is ongekend. ’s Werelds jongste regeringsleider is afkomstig uit de Weense volkswijk Meidling. Op zijn 23ste grijpt hij zijn kans om leider te worden van de jongerenafdeling van de ÖVP. Hij geeft er zijn rechtenstudie voor op en stapt in de gemeenteraad van Wenen. Hij valt binnen de partij zo op dat de partijtop hem in 2011 vraagt om staatssecretaris van Integratie te worden, met de opdracht van immigranten Oostenrijkers te maken. In 2013 krijgt hij opnieuw een indrukwekkende promotie, hij wordt minister van Buitenlandse Zaken in de coalitie van ÖVP en SPÖ en is daarmee de jongste topdiplomaat van Europa ooit. Hij maakt indruk op de Algemene Vergadering van de VN, schuift in Wenen aan als zijn collega’s John Kerry en Sergei Lavrov het nucleaire akkoord sluiten met Iran.

Staatssecretaris

Als in de zomer 2015 honderduizenden vluchtelingen naar Europa trekken, naar en door Oostenrijk, huldigt Kurz al een heel andere mening over immigratie dan toen hij staatssecretaris was. Volgens hem kan Oostenrijk de druk van de immigratie niet langer aan en moet er paal en perk aan worden gesteld. Hij wil het beleid fors aanscherpen.

Volledig scherm Sebastian Kurz (midden) en Heinz-Christian Strache (rechts) melden president Alexander Van der Bellen dat zij het eens zijn geworden over de vorming van een coalitieregering die beschikt over een ruime meerderheid in het parlement. AFP Foto / ALEX HALADA © AFP

Bij de parlementsverkiezingen van twee maanden geleden - Kurz ging samen naar de stembus met zijn vriendin Susanne Thier (30) - wordt de ÖVP onder de leiding van Sebastian Kurz veruit de grootste partij – met bijna 32 procent, een winst van acht procent, maar het lukt niet om een absolute meerderheid te halen. Dat Kurz na de uitslag zaken zal doen met de FPÖ staat meteen al vast. Een aangescherpt migratiebeleid wordt niet gedeeld met de traditionele coalitiepartner, de sociaal-democratische SPÖ, maar het is koren op de molen van de FPÖ. Zij ageert al vele jaren fel tegen de vluchtelingenstroom naar en door Oostenrijk en wil de strijd opvoeren met de politieke islam.

Migratiestroom

Sebastian Kurz en Heinz-Christian Strache melden president Alexander Van der Bellen dat zij het eens zijn geworden over een coalitieregering. Pas daarna zouden zij hun regeringsprogramma ontvouwen met onder meer harde afspraken over het migratiebeleid. Als de jonge premier zich aan zijn beloften houdt zal hij de migratiestroom stopzetten, een einde maken aan speciale toelagen voor vluchtelingen en immigranten pas na vijf jaar het recht geven om een beroep te doen op overheidsuitkeringen.

Quote We hebben de leiding genomen in het nationale politieke debat Heinz-Christian Strache, leider van de FPÖ

Toen Kurz zijn harde verkiezingsprogramma bekend maakte, reageerde de FPÖ aanvankelijk woedend. Haar leider, Heinz-Christian Strache (48), noemde Kurz ‘een bedrieger’ en beschuldigde hem ervan ‘het gedachtegoed van de FPÖ te stelen’. Na de verkiezingsuitslag reageerde hij opgetogen toen bleek dat 56 procent van de kiezers had gestemd op de ÖVP en de FPÖ. ,,Zij scharen zich allemaal achter ons programma dat wordt gekopieerd door andere partijen. We hebben de leiding genomen in het nationale politieke debat’’, aldus Strache. Hij gaf Kurz meteen de verzekering dat hij bij de vorming van een coalitie niet om de FPÖ heen zou kunnen.

Volledig scherm Vorige maand, tijdens de coalitiebesprekingen, wees de lichaamstaal tussen Kurz en Strache er al op dat zij en hun partijen er wel uit zouden komen. Foto EPA/LISI NIESNER © EPA

Europese Unie