'Schutter Las Vegas was al eerder gewelddadig'

Een prostituee die anoniem wil blijven, heeft tegenover de Britse krant The Sun verklaard dat de Las Vegas schutter Stephen Paddock wellicht toch gewelddadiger was dan tot nu toe bekend werd. Volgens de vrouw had Paddock eerder gewelddadige seks met haar en schepte hij op over zijn criminele vader. ,,I was born bad’’, zou hij herhaaldelijk gezegd hebben.

De 27-jarige escorte zag Paddock negen keer tussen november 2015 en juni 2016. Hij bezocht haar in Las Vegas wanneer zijn vriendin Marilou Danley niet mee was. Paddock betaalde haar dan 6.000 dollar per ontmoeting. De vrouw omschreef hem als ‘obsessief’ en ‘paranoïde’ en hij geloofde volgens haar in verschillende complottheorieën, waaronder de theorie dat de Amerikaanse regering zelf achter de aanslag op 9/11 zat.

,,Toen ik Stephen ontmoette, had ik net een gewelddadige relatie achter de rug en startte ik mijn leven opnieuw met alleen de kleding die ik aanhad”, vertelt de escortgirl aan de krant. ,,Het zag ernaar uit dat hij me wilde helpen. We gingen samen naar casino’s en brachten daar uren drinkend en gokkend door. Maar als hij in een 'winnaarsstemming' was, gingen we terug naar het hotel en hadden we agressieve en gewelddadige seks. Maar wat hij nu heeft gedaan, dat had ik nooit van hem verwacht.’’

Valium-gebruik

Dat er misschien toch een steekje loszat aan de ‘saaiste massamoordenaar ooit’ werd vandaag bevestigd door de Las Vegas Metropolitan Police tijdens een persconferentie. De agenten die zijn zaak onderzoeken denken dat Paddock een ernstige psychiatrische aandoening had, die waarschijnlijk nooit gediagnosticeerd is. Zij concluderen dit naar aanleiding van honderden interviews die zij afnamen bij bekenden van Paddock. Hieruit bleek dat hij veel moeite had met sociale contacten. Hij was afstandelijk en vond het moeilijk om relaties te onderhouden.

Bij een onderzoek op de hotelkamer van Paddock op de 32ste verdieping van het Mandalay Bay hotel werden valiumpillen gevonden. Dit medicijn wordt gebruikt bij verschillende psychische aandoeningen zoals angst- en paniekaanvallen.

Uit een 97-pagina lange getuigenverklaring uit 2013 die in handen is gekomen van nieuwszender CNN blijkt dat Paddock zichzelf toen zag als een nachtdier dat de hele nacht gokt en overdag slaapt. Paddock raakte in 2013 betrokken bij een rechtszaak tegen het Cosmopolitan Hotel, nadat hij daar was uitgegleden en was gevallen op een voetpad. In de verklaring zei Paddock dat zijn medicijngebruik (hij gaf toe af en toe valium tegen angsten te gebruiken) niet problematisch was en dat hij geen problemen had met zijn geestelijke gezondheid.

In het duister