Schutter Las Vegas had afgelopen jaren veel geld verloren

Status

Paddock was een gokker die regelmatig grote bedragen inzette. Lombardo stelde verder dat 'dit individu enorm status gedreven' was ,,Gebaseerd op de manier waarop hij graag gezien werd binnen de casino-wereld en bij zijn vrienden en familie." Zijn status ,,begon duidelijk in een korte periode snel af te nemen, dus dat kan een doorslaggevende reden geweest zijn."

Toch is Lombardo er allerminst zeker van dat Paddocks verlies bij het gokken het hoofdmotief is geweest. ,,Wat is de reden?", zei hij in hetzelfde interview ,,We hebben daar nog geen antwoord op gekregen."