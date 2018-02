Schutter Florida verminkte zichzelf op sociale media

De afdeling jeugdzorg in Florida interviewde de jongen in 2016 en schreef in het rapport dat ‘niet duidelijk is waar hij het wapen voor wil kopen.’ Cruz werd in die tijd al behandeld door therapeuten en de politie en autoriteiten kwamen tot de conclusie dat de tiener voldoende hulp kreeg, zo melden Amerikaanse media zaterdag. Eerder werd al bekend dat de FBI was getipt over gewelddadige dreigementen door Cruz, maar ook die dienst greep niet in. Later schafte hij een wapen aan dat hij op zijn slaapkamer bewaakte.