Schutter 4 juliparade is aangeklaagd en riskeert levenslang cel voor zeven moorden

Politie: ‘Schutter 4 juliparade was verkleed als vrouw om tattoos in gezicht te verhullen’

De verdachte schutter die gisteren tijdens de 4 juliparade in Highland Park vanaf een dak op de menigte schoot, had zijn daad ‘enkele weken lang’ voorbereid. Hij schoot meer dan zeventig kogels in het rond en had zich als vrouw verkleed om daarna in de menigte te kunnen opgaan.

5 juli