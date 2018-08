Schumacher reageert weer op prikkels: emotioneel van bergmeer

Over de toestand van Schumacher komt slechts zelden iets naar buiten. Vorig jaar claimde het Duitse roddelblad Bunte nog dat Schumacher zelfstandig kon staan, maar dit bleek onjuist. Na een rechtszaak moest het blad de familie 50.000 euro schadevergoeding betalen.



Toch sprak Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, vorig jaar over positieve ontwikkelingen rondom Schumi. ,,De familie heeft gekozen voor terughoudendheid. Dat moet ik respecteren. Maar er zijn positieve ontwikkelingen en we bidden elke dag dat er daar meer van komen. Ik hoop dat er een dag komt dat we Michael weer in de openbaarheid zien, hersteld van zijn vreselijke verwondingen.''



Jean Todt, baas van de Internationale Automobielfederatie FIA en goede vriend van Schumacher, riep eerder op om 'hem rustig zijn leven te laten leiden'. ,,Ik voel me vereerd dat ik regelmatig bij hem op bezoek mag gaan”, verklaarde Todt toen hij tijdens een lezing van ‘La Nacion’ een vraag kreeg over ‘Schumi’. ,,Hij wordt omringd door zijn familie en voorts moeten de fans begrijpen dat zijn gezondheidstoestand een privéaangelegenheid is. Volgens mij is het tijd om hem zijn leven in rust te laten leiden.”