Schotten steken draak met golfende Trump: 'Hier sluiten we geen kinderen op'

Zelfs politieagenten schoten spontaan in de lach bij het zien de van de bonte optocht in het centrum van Edinburgh. De originaliteit van de beledigingen, meestal in dialect, gaf de stoet een bewust authentiek Schots karakter.



Een dag na de protesten in Londen rond het bezoek van Trump aan premier Theresa May en de Queen wilde Edinburgh een sterk eigen geluid laten horen. Ondanks deze licht nationalistische sentimenten schakelden ze de hulp in van Leo Murray (41), een activist uit de hoofdstad van Groot-Brittannië.

Volledig scherm Trump Baby. © EPA

Baby

Uit zijn brein ontsproot de ‘Trump Baby’, een opblaasbare variant van de president in de vorm van een dreinende baby, betaald met giften van gelijkgestemden. Zijn geesteskind zweefde vrijdag al boven Parliament Square Garden, vlakbij Westminster.



Amper een etmaal later blies hij met hulp van medestanders lucht in de ballon in The Meadows, een stadspark in Edinburgh waar de protestmars overging in een ‘Carnival of Resistance’, een verzetskermis.



,,We hebben hem met de slaaptrein hier naartoe vervoerd”, vertelde Murray, gestoken in een rode overall met ‘Trump babysitter’ in witte letters achterop genaaid. ,,Maar hier is hij dan.''

Wereldtournee