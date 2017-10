Schotse gevangenen laten zich bloot kieken met smartphone

Volgens de Schotse krant The Daily Record gaat het om mannen die in de Saughton gevangenis zitten. Ze poseerden naakt in de gootsteen van een keuken, lijkt het. Volgens de Scottish Prison Service mogen gevangenen geen telefoon hebben en wordt de zaak uitgezocht.



De Scottish Sun stelt dat een van de mannen op de foto John Reid is, die op zijn zestiende met één vuistslag Simon San doodde. San werd vermoord voor de snackbar van zijn familie in 2010.



De Schotse staatssecretaris van Justitie verwacht een volledig onderzoek. ,,We willen weten waar dit heeft plaatsgevonden en zullen uiteraard gepaste actie ondernemen.''