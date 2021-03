‘Schort patent op coronavaccins tijdelijk op om vaart te maken met inenten’

Ontwikkelingslanden zijn niet in staat hun bevolking in te enten omdat farmaceutische bedrijven een monopolie hebben op het coronavaccin. Dat stellen zo’n honderd landen en hulporganisaties, die pleiten voor tijdelijke opschorting van de patenten. Farmaceuten én rijke landen zien dat echter niet zitten.

Een voorstel van India en Zuid-Afrika om patenten tijdelijk op te heffen zodat de productie flink omhoog kan, wordt vandaag besproken tijdens een top van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het voorstel wordt gesteund door zo'n honderd landen, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en tal van hulporganisaties, waaronder Artsen Zonder Grenzen.



De Europese Unie, Groot-Brittannië, de VS en een aantal andere rijke landen blokkeren het voorstel echter. Zij scharen zich achter de farmaceutische bedrijven, die claimen dat ze recht hebben op het monopolie, omdat ze veel geld in de snelle ontwikkeling van het vaccin geïnvesteerd hebben.

Publiek geld

Dat klopt niet, stelt Esmé Berkhout van Oxfam Novib. ,,Niet alleen de farmaceuten, ook overheden hebben miljarden geïnvesteerd in de ontwikkeling van het vaccin. Dat is publiek geld, dus die bedrijven zouden hun kennis moeten delen.”



Volgens Berkhout zijn moderne fabrieken, ook in arme landen, wel degelijk in staat om de vaccins te maken. Daarnaast vindt ze dat de pandemie een extreme situatie is, waarin een monopolie tijdelijk opgeheven zou moeten worden: ,,We zouden nu alles moeten doen om iedereen zo snel mogelijk te beschermen.”

Nog drie jaar

Komende tijd ontvangen arme landen meer coronavaccins van het COVAX-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar daarmee kan maximaal een vijfde van de bevolking voor het einde van het jaar geprikt worden, stelt Oxfam Novib.

Het zou dan nog drie jaar duren voor iedereen op de wereld is gevaccineerd. ,,Dan kan hier iedereen genieten van de vrijheid, terwijl in andere landen mensen sterven aan corona.’’ De economie van zowel ontwikkelings- al ontwikkelde landen is daar volgens haar niet bij gebaat.

‘Patenten niet de bottleneck’

Het opschorten van patenten betekent niet dat de ontwikkelaars van de vaccins er niets aan verdienen, stelde directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in The Guardian. ,,Zoals tijdens de hiv-crisis, of in een oorlog, krijgen bedrijven royalties betaald voor hun producten.’’

Volgens farmaceutische bedrijven zijn het niet hun patenten die belemmeren dat de bevolking van arme landen snel kan worden ingeënt. ,,De bottlenecks zijn de productiecapaciteit, de schaarste aan grondstoffen voor vaccins en de kennis om die te maken’’, stelde directeur Thomas Cueni van de internationale handelsvereniging van farmaceutische bedrijven (IFPMA) gisteren. Volgens de farmaceuten zijn hun moderne vaccins veel ingewikkelder te maken dan bijvoorbeeld relatief simpele hiv-remmers, omdat ze honderden ingrediënten bevatten, zoals RNA.

