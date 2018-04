School Singapore helpt leerlingen spieken bij examen

Vriendelij­ke oma ontpopt zich tot ijskoude moordena­res: politie VS houdt klopjacht

8:26 De politie in Florida is met man en macht op zoek naar Ann Riess, een 56-jarige vrouw die ervan verdacht wordt eerst haar man te hebben vermoord en daarna een vrouw die op haar lijkt. Dat laatste zou ze hebben gedaan om de identiteit van het slachtoffer over te nemen.