School Florida: Boeien van agressief scholiertje is protocol

'Standaard protocol', zo noemen vertegenwoordigers van het Floridiaanse schooldistrict het in de boeien slaan van een halsstarrige 7-jarige leerling. Onzin, volgens de moeder die zegt daar haar zoontje thuis nooit agressief is. ,,Dit is echt te veel voor zijn leeftijd.''

Vorige week voerde de politie van Miami het ventje af na een woedeaanval, die hij koelde op een lerares. Moeder Mercy Alvarez is geschokt door de harde aanpak, die een golf van reacties teweegbracht, maar volgens de school was de actie terecht en niet voor de eerste keer.



Een gezondheidswet in Florida, die is gericht op de geestelijke toestand van personen, voorziet in het boeien en ter observatie laten opnemen van mensen die een gevaar voor zichzelf of hun omgeving kunnen zijn. Na te zijn geboeid, is de leerling naar een kinderziekenhuis in Miami gebracht.

Eerder uitgehaald

Volledig scherm Volgens de moeder was haar zoontje al bedaard, toen zij en de vader op school aankwamen © Mercy Alvarez De school heeft nu een rapport naar buiten gebracht, waaruit blijkt de scholier ook op 30 november uithaalde naar medeleerlingen, leraren en naar schoolagent Munick Soriano, toen deze op de melding afkwam. Ook toen werd de meppende jongen ter observatie naar een ziekenhuis vervoerd.



De school zegt dat dat niet per se met de politiewagen hoefde, maar dat de 7-jarige met zijn ouders mee mocht rijden. Moeder Alvarez ontkent dat. De school benadrukt dat de jongen niet is gearresteerd, zoals de video die moeder maakte doet vermoeden.

Extreme maatregel

De moeder zegt verder dat agent Soriano dreigde haar zoontje, die door de school tien dagen werd geschorst, in de cel te stoppen als zij niet akkoord ging met de ziekenhuisopname. Uiteindelijk was het de vader die toestemming gaf, iets waarmee Alvarez het duidelijk niet eens was.



Mercy Alvares claimt dat er mentaal niets met haar zoontje loos is en noemt het politieoptreden overdreven. ,,Als mijn kind, toen wij aankwamen, niet meer agressief was, waarom moesten er dan toch zulke extreme maatregelen worden genomen?'', vraagt ze zich af.

Nooit agressief