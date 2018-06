Schokkende geluidsopname vergroot woede over immigratiebeleid Trump

Steek Napoleon brengt 350.000 euro op

18 juni Een steek die de Franse keizer Napoleon verloor op het slagveld van Waterloo in 1815 heeft op een veiling in Lyon 350.000 euro opgebracht. De nederlaag betekende het definitieve einde van Napoleons machtsaspiraties. Hij verbannen naar het Britse eiland Sint-Helena, midden in de Atlantische Oceaan. Daar stierf hij in 1821.