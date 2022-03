Schokkende foto omgekomen jong gezin in Oekraïne leidt tot woede: ‘We vergeten dit nooit’

De Oekraïnese president Volodimir Zelenski is furieus nadat gisteren een jong gezin om het leven kwam toen ze in het noorden van Oekraïne hun woonplaats probeerden te ontvluchten. Een aangrijpende foto van de lichamen, vandaag gepubliceerd op de voorpagina van de New York Times , gaat de hele wereld over. ,,We zullen niet vergeven. We zullen niet vergeten”, zegt Zelenski in een videotoespraak.

‘Oekraïense militairen helpen een gezin dat werd getroffen door Russische mortierbommen in het dorp Irpin, maar konden weinig doen’, valt te lezen bij de schokkende foto, die onderaan dit artikel te zien is. Het gaat om een koppel en hun twee kinderen die zichzelf in veiligheid probeerden te brengen. Ze liggen roerloos op de grond, bedekt met lakens en naast hen koffers die rechtop staan.

Militairen proberen de gezinsleden nog te helpen, maar de moeder en haar kinderen blijken op slag dood. De vader heeft nog een polsslag en wordt zwaargewond afgevoerd, maar komt later alsnog te overlijden. ,Het leger is het leger, dat is één ding, maar dit zijn burgers die tot het laatste moment hebben gewacht”, zegt een betrokken soldaat tegen de New York Times.

Quote Er zal voor jullie geen rustige plek op deze aarde zijn. Behalve het graf Volodimir Zelenski, president Oekraïne

Wreedheden tegen burgers

Het drama rond het gezin laat ook president Zelenski niet onberoerd. In een geëmotioneerde toespraak belooft hij ‘iedere klootzak’ te straffen die tijdens de invasie van Oekraïne wreedheden tegen burgers heeft begaan. ,,Vandaag is een familie vermoord. Een man, een vrouw en twee kinderen. Direct aan de weg. Toen ze net probeerden de stad uit te komen. Om te ontsnappen”, zegt Zelenski over het gedode gezin.

,,Hoeveel van deze families zijn ondertussen al in Oekraïne omgekomen? We zullen niet vergeven. We zullen niet vergeten.” Zelenski richt zich ten slotte direct tot de Russische troepen die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de aanval. ,,We zullen iedereen straffen die wreedheden heeft begaan in deze oorlog. Op ons land. We zullen elke klootzak vinden. Die op onze steden en onze mensen schoot. Die ons land bombardeerde. Die raketten afvuurde. Die het bevel gaf en op ‘start drukte. Er zal voor jullie geen rustige plek op deze aarde zijn. Behalve het graf.”

De identiteit van de gezinsleden is niet bekendgemaakt, maar volgens Amerikaanse media was de dochter acht jaar oud en haar broer een tiener.

Voor zijn ogen gedood

Honderden burgers probeerden gisteren via een brug in Irpin de oversteek te maken naar hoofdstad Kiev, enkele kilometers verderop. Ze kregen hierbij ondersteuning van enkele soldaten, die onder andere hielpen met het dragen van bagage. Tijdens de evacuatie ontplofte er in de buurt van de brug een mortierbom, waarbij zeker acht doden vielen, waaronder het gezin en een vriend van hen.

De burgemeester van Irpin omschrijft op Telegram hoe de vier ‘voor zijn ogen’ werden gedood nadat bij hen in de buurt een mortierbom tot ontploffing kwam. ,,Het is brutaliteit, het zijn monsters. Irpin is in oorlog, Irpin heeft zich niet overgegeven’, schrijft Oleksandr Markushyn op het sociale platform. Russische troepen proberen op dit moment de volledige controle te krijgen over Irpin én over Bucha, twee steden die net buiten Kiev liggen.

Volgens het Oekraïense leger lijkt Rusland hiermee begonnen met het verzamelen van middelen voor de bestorming van Kiev, meldt de generale staf. Russische eenheden willen tactisch voordeel behalen door de oostelijke buitenwijken van de stad te bereiken. Volgens Vadim Denisenko, een adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, hebben de Russen een vrij grote hoeveelheid materieel en troepen verzameld op routes naar Kiev. ,,We gaan ervan uit dat de strijd om Kiev de belangrijkste strijd van de komende dagen is”, zei hij volgens onlinekrant Ukrayinska Pravda zondag tijdens een live tv-uitzending.

Verbazing over vluchtroutes

In de afgelopen dagen is er veel te doen geweest om de evacuatie van burgers, die volgens Oekraïne geregeld beschoten worden door Russische troepen. Volgens Oekraïne heeft de derde ronde van vredesoverleg met de Russen geleid tot kleine positieve ontwikkelingen met betrekking tot de vluchtroutes van burgers. De Russen vonden het na afloop nog te vroeg om over iets positiefs te spreken. Zij verwachten ‘heel binnenkort’ opnieuw met Oekraïne om de tafel te zitten voor een vierde ronde.

De corridors waren bij het vorige overleg afgelopen donderdag overeengekomen. Maar Oekraïners en Russen verwijten elkaar de wapenstilstand tijdens evacuaties te schenden, waardoor er bijvoorbeeld uit de havenstad Marioepol nauwelijks inwoners konden vertrekken. De Oekraïense regering in Kiev is er ook verbolgen over dat door de Russen geplande vluchtroutes naar Rusland en bondgenoot Belarus leiden, dus naar gebieden van de vijand.

Bekijk hieronder de foto van het omgekomen gezin. Pas op: de foto kan als schokkend ervaren worden:

