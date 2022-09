Schip dat Titanic waarschuwde voor ijsbergen gevonden in Ierse Zee

Nieuwe beelden tonen wrak Titanic: binnen dertig jaar compleet verdwenen door bacterie

Duikers van de internationale organisatie Five Deeps bevestigen de vermoedens van enkele wetenschappers: het wrak van rampschip Titanic verdwijnt in razend tempo. Voor het eerst in vijftien jaar zijn duikers, met behulp van een onderzeeër, terug bij de in 1912 op een ijsberg gelopen zeereus.

