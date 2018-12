Schip Aquarius stopt met redden van migranten

Het schip ligt sinds eind september in de haven van Marseille aan de ketting omdat het de Panamese vlag, waaronder het voer, was kwijtgeraakt. De Aquarius was het laatste reddingsschip dat voor de kust van Libië opereerde. Vorig jaar waren er in dat gebied vijf reddingsschepen actief.

Een Italiaanse aanklager beschuldigde de Aquarius eind november van het illegaal dumpen van giftig afval in havens in Zuid-Italië en wilde dat het schip aan de ketting zou worden gelegd. De organisatie ontkent en beschuldigt Italië ervan dat dat het humanitaire missies in een crimineel daglicht probeert te stellen.

,,Dit is een zwarte dag’’, zegt algemeen directeur van Artsen zonder Grenzen Nelke Manders. ,,Europa heeft gefaald om zelf middelen vrij te maken voor reddingsacties, sterker nog: het heeft doelbewust anderen gesaboteerd bij het verlenen van die hulp. Het stoppen van de Aquarius betekent dat er onnodig mensen op zee zullen omkomen zonder dat iemand daar weet van heeft.’’

