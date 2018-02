Schietpartij op middelbare school in Florida: zeventien doden

VideoOp een middelbare school in Florida heeft een schutter een bloedbad aangericht. Er is sprake van zeker zeventien doden en tientallen gewonden.

De vermoedelijke schutter werd gearresteerd. Hij is een voormalige leerling van de school. Tv-beelden tonen een man met licht haar en een wijnrood overhemd in handboeien. ,,We hebben geen waarschuwing of aanwijzing ontvangen,” zegt schooldirecteur Robert Runcie. ,,Er waren geen telefoontjes of bedreigingen.”

Volledig scherm © AP

Op het schoolplein werden leerlingen behandeld voor verwondingen. Het gebied rond de school in Parkland, even ten noorden van Miami, is afgesloten. Volgens een tweet van het schooldistrict in Parkland werden vlak voor het einde van de schooldag schoten gehoord.



Leerlingen werden met handen in de lucht het schoolgebouw uit geleid; met een tank bewapende arrestatieteams stonden klaar op het schoolplein, is te zien op beelden van de school. Sommige leerlingen hielden zich met hun docenten schuil in het pand.

Kast

Een vader vertelde tegen CBS dat zijn dochter zich verstopte in een kast. ,,Ze durft niet te praten, bang dat iemand haar hoort,” zei Caesar Figueroa. Bel me niet, zei ik, ik wil niet dat iemand je stem hoort.” In een sms liet het meisje weten dat drie kinderen in het lokaal naast haar geraakt zouden zijn.

Volgens leerlinge Jeiella Dodoo ging het brandalarm af. ,,We dachten dat het een oefening was, want we hadden ook al een oefening in de ochtend. Dus we ontruimden zoals we altijd doen bij een oefening.” Eenmaal buiten hoorden ze schoten.