Schietpartij op hoofdkantoor YouTube: schutter dood, vier gewonden

Britse onderzoekers kunnen herkomst zenuwgas Skripal niet vaststellen

3 april Experts van het Britse leger zijn er niet in geslaagd de herkomst te achterhalen van het zenuwgas dat is gebruikt bij de aanslag op de voormalige Russische spion Sergej Skripal. Dat heeft het hoofd van het militaire onderzoekscentrum vandaag verklaard. Daarmee is ook niet vastgesteld of het goedje in Rusland is gemaakt.