Schietpartij bij Zweeds consulaat Turkije, medewerker ernstig gewond

Een medewerker van het Zweedse consulaat in de Turkse stad Izmir is neergeschoten. Dat gebeurde voor het kantoor. De vrouw raakte zwaargewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De schutter is aangehouden.

De schietpartij vond plaats buiten het Zweedse consulaat in Izmir, in het westen van Turkije. Het slachtoffer is een Turkse secretaresse van de diplomatieke post. Volgens de gouverneur van de stad is de vermoedelijke dader een Turkse man uit de oostelijke provincie Agri. De politie onderzoekt de schietpartij. Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de aanval te maken heeft met de hoogoplopende spanningen tussen beide landen over de recente koranverbrandingen in Zweden. De Zweedse premier Ulf Kristersson kondigde dinsdag aan de controles aan de grenzen verder aan te scherpen vanwege zorgen over de veiligheid. De politie zou meer bevoegdheid krijgen om mensen aan te houden, te fouilleren en auto’s te doorzoeken.

Maandag verbrandden twee mannen een koran in een protest voor het parlement van Zweden. Zij hadden een vergunning voor een betoging. Het was de nieuwste in een reeks van koranverbrandingen in Zweden en buurland Denemarken.

De acties leidden tot spanningen met islamitische landen. De regering van Zweden is daarom bang dat de verbrandingen aanleiding kunnen zijn voor aanvallen. Premier Kristersson zei eerder dat het land te maken heeft met ‘de meest lastige veiligheidssituatie sinds de Tweede Wereldoorlog’.

Er is momenteel zowel in Zweden als in Denemarken geen wet die de verbrandingen verbiedt, maar er wordt wel onderzocht of dat kan worden veranderd om de spanningen te laten afnemen.