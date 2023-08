Schietincident na echtelijke ruzie in bar Californië: vier doden, zes gewonden

met video India landt als vierde land ooit op de maan: 'Plek waar ze zijn geland is heel bijzonder’

Het is India gelukt om op de maan te landen. De lander Vikram (Moed), met aan boord het karretje Pragyan (Wijsheid), bereikte rond 14.34 uur Nederlandse tijd het oppervlak. Daarmee is India het vierde land ooit dat op de maan landt. Alleen de Verenigde Staten, Rusland en China slaagden daar eerder in.