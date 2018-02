Schietende oud-leerling Florida zou tikkende tijdbom zijn geweest

Nikolas Cruz was eerder van school in de Amerikaanse staat Florida gestuurd. Een leraar die hem vorig jaar in de klas had, beweert dat er toen al problemen waren met de jongen, zo meldt The Miami Herald. ,,We kregen vorig jaar al te horen dat hij geen toestemming had om de campus te betreden met een rugzak”, aldus wiskundeleraar Jim Gard. ,,Er waren vorig jaar problemen waarbij hij leerlingen bedreigde en ik denk dat hem gevraagd werd om de campus te verlaten.”



De politiecommandant liet gisteren weten dat onderzoekers de sociale media van de vermoede schutter doorpluizen en dat wat ze vinden ‘zeer verontrustend’ is. Jongeren die met hem op school zaten, zeggen niet verrast te zijn dat Cruz de verdachte is. Een scholiere herinnert zich dat Cruz vreemd deed en over messen en pistolen sprak. ,,Niemand nam hem serieus.” Hij zou een verlegen jongen en een buitenbeentje zijn geweest.