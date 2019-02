Schermutselingen op grens tussen Venezuela en Colombia

‘Dossiers over misbruik in kerk vernietigd of nooit opgesteld’

13:33 Dossiers over priesters van de katholieke kerk die kinderen misbruikten, zijn vernietigd of zelfs nooit opgesteld. Dat zei kardinaal Reinhard Marx tijdens de top in het Vaticaan. Bijna tweehonderd bisschoppen en kardinalen zijn sinds donderdag bijeen en praten over het bestrijden van seksueel misbruik door geestelijken.