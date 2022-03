Schattige koala is niet echt een licht van de schepping

Laten we zeggen dat de koala evolutionair gezien niet de handigste is. De wereld om hem heen mag dan compleet veranderen, hij weigert iets anders te eten dan eucalyptus. En dan is hij ook nog zo kieskeurig dat hij van de 350 eucalypussoorten die er bestaan, er maar een stuk of twintig lust. Zijn die blaadjes niet voorhanden, dan gaat de koala gewoon dood.