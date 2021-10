Schatrijke Roemeen (68) overlijdt met gezin bij vliegtuigcrash, was onderweg naar familiefeest

8 dodenBij de vliegtuigcrash in het Noord-Italiaanse San Donato Milanese is gisteren een van de rijkste zakenmannen van Roemenië om het leven gekomen. Het gaat om de 68-jarige Dan Petrescu, directeur van een groot bouwconcern en eigenaar van diverse supermarkten en winkelcentra. Ook zijn vrouw (65), zoon (30) en meerdere vrienden overleefden de crash niet.

Het kleine privévliegtuig vertrok gisteren vanaf de Milanese luchthaven Linate naar Olbia op Sardinië, en stortte slechts vijf minuten na het opstijgen neer in San Donato Milanese, een stad met ongeveer 30.000 inwoners ten zuidoosten van de hoofdstad van Lombardije. Het gezelschap was onderweg naar de 98-jarige moeder van Dan Petrescu, voor een feest in de familievilla aan de Costa Smeralda, Italiaans voor ‘Smaragdkust’, een kustgebied in het noordoosten van Sardinië.

Motor vatte vlam

Volgens Italiaanse media zat Petrescu achter de stuurknuppel van de Pilatus PC-12, een klein vliegtuig dat door nog onbekende oorzaak neerstortte op een leegstaand kantoorgebouw. De bewoners van het gebied hoorden een zeer luid gesis en vervolgens een explosie, veroorzaakt door het neerkomen van het vliegtuig. De vlammen overspoelden onmiddellijk het twee verdiepingen tellende gebouw, gelegen in de buurt van het eindpunt van de gele metro in Milaan. Omdat het zondag was, waren er geen werknemers aanwezig.

Het is nog niet duidelijk hoe de crash kon gebeuren, maar ooggetuigen melden dat een van de motoren van het vliegtuig vlam had gevat en dat het toestel vervolgens in een duikvlucht naar beneden stortte. Onderzoek van de Italiaanse brandweer en politie moet uitwijzen wat er tijdens de vlucht is misgegaan. Volgens The Washington Post hadden luchtverkeersleiders in de gaten dat er iets mis was. ,,Waarom wijk je uit? Om turbulentie te voorkomen?”, zouden ze aan de Roemeen hebben gevraagd. ,,Nee”, luidde daarop het antwoord.

Enorm fortuin

Naast het Roemeense gezin waren er mensen uit verschillende landen aan boord van het vliegtuig. Alle inzittenden kwamen om. Het gaat om twee Fransen, twee Italianen en een Canadees, allemaal vrienden van de familie. Een van de slachtoffers zou een kindje van amper 20 maanden oud zijn.

Petrescu was volgens Italiaanse en Roemeense media een zeer succesvolle vastgoedontwikkelaar. Hij had een geschat vermogen van ruim drie miljard euro. In Roemenië stond hij bekend als de ‘schaduwmiljardair’, omdat hij ondanks zijn vermogen buiten de schijnwerpers wist te blijven. Van een zogenaamd jetset-bestaan was volgens bekenden in zijn omgeving allerminst sprake. Zo reed hij in oude auto’s, kleedde hij zich bescheiden en vloog hij amper businessclass. Zijn peperdure privévliegtuig vormde een uitzondering op de regel.

Vriendschap

Over het privéleven van Petrescu is relatief weinig bekend. In zijn jongere jaren ontvluchtte hij zijn thuisland vanwege het schrikbewind van de communistische dictator Nicolae Ceausescu, weet The Washington Post. Na de val van Ceausescu, eind jaren tachtig, keerde Petrescu terug naar Roemenië, waar hij met succes belegde in onroerend goed. Hij kocht diverse grote panden op, die hij weer doorverkocht aan invloedrijke commerciële ketens, waaronder Metro en Real.

Door de jaren heen bouwde Petrescu een goede vriendschap op met Ion Tiriac, voormalig professioneel tennis- en ijshockeyspeler en huidig president van de Roemeense tennisfederatie. Zijn vermogen wordt op circa 1 miljard euro geschat.

Macaber toeval

Met de dodelijke crash in Noord-Italië is meteen ook sprake van een macaber toeval. Het toestel stortte neer op een straat die uitgerekend was vernoemd naar de datum waarop eerder in de Italiaanse geschiedenis een vreselijke vliegtuigcrash plaatsvond. Op 8 oktober 2001, nu ook net bijna 20 jaar geleden, ging het mis bij het starten en landen van twee toestellen op de Italiaanse luchthaven Linate van Milaan. De vliegtuigen knalden op elkaar, in totaal kwamen 118 mensen om.