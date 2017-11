Sayfullo Saipov: van Uber-chauffeur tot IS-terrorist

UPDATEIn de pick-up truck waarmee Sayfullo Saipov (29) gisteren op fietsers en voetgangers in New York inreed, zou een briefje hebben gelegen: handgeschreven, waarin hij stelt de aanslag namens terreurgroep IS te hebben gepleegd. De Oezbeek heeft er zelf nog niets over verklaard. Het is al de derde Oezbeek die dit jaar een grote aanslag pleegde.

Sayfullo Saipov kwam in 2010 met een Green Card de VS binnen, direct vanuit Tashkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Hij verbleef eerst bij kennissen in Ohio. Daar zocht hij een baantje en probeerde hij zijn Engels te verbeteren, zegt een kennis tegen de New York Times.

Dat werk vindt hij in eerste instantie in Fort Myers, Florida,. Hij wordt er vrachtwagenchauffeur. ,,Hij was toen een goed persoon. Hij hield van de VS en leek gelukkig, maar ik kende natuurlijk niet zijn diepste gedachten”, zegt een vriend van hem uit die tijd tegen de Times. In die periode zou Siapov zijn getrouwd en twee kinderen hebben gekregen, zegt een vroegere vriendin tegen de Washington Post.

Uber-chauffeur

Uiteindelijk verhuist de Oezbeek naar New Jersey en gaat daar aan de slag als Uber-chauffeur. Dat werk deed hij tot gistermiddag. Toen huurde hij een pick up-truck bij bouwmarkt Home Depot, reed er mee naar de kruising tussen Hudson Street en Chambers Street in Lower Manhattan. Daar doodde hij met zijn wagen acht mensen (onder wie vijf Argentijnen en een Belgische) en verwondde er elf.

Na de crash stapte Saipov uit en riep volgens getuigen ‘Allahu Akbar’. Hij droeg op dat moment twee wapens. De politie was snel ter plekke en schoot hem in zijn onderlichaam. De wapens die de Oezbeek bij zich had bleken een paintball-pistool en een luchtdrukgeweer te zijn.

Dat kan erop duiden dat Saipov de aanslag zelf niet wilde overleven: eerdere terroristen probeerden door het dragen van nepwapens of nepbomvesten de politie uit te lokken hen dood te schieten en zo als ‘martelaar’ te sterven. Mogelijk liet hij ook daarom een briefje achter in zijn wagen.

Geopereerd

De Oezbeek is inmiddels geopereerd aan zijn verwondingen. Hij zou die operatie goed hebben doorstaan, maar nog geen verklaring hebben afgelegd aan de politie. Het bedrijf Uber meldt inmiddels in contact te staan met de FBI. ,,We zijn direct begonnen zijn relatie met Uber te onderzoeken en houden de FBI daarvan op de hoogte”, aldus een woordvoerder.

Derde Oezbeekse dader

Saipov is al de derde Oezbeek in 2017 die een grote aanslag pleegt. Op 1 januari schoot Abdulgadir Masharipov, die ook uit de voormalige Russische deelstaat komt, 39 mensen dood tijdens een nieuwjaarsfeest in nachtclub Reina in Istanbul. Op 7 april reed Rakhmat Akilov met een vrachtwagen vijf mensen dood in een winkelstraat in Stockholm. Oezbekistan stelde toen al voor de man gewaarschuwd te hebben.