Saunaganger (64) omgekomen bij brand, omstanders helpen niet maar spuiten elkaar nat

Nieuwe gelekte e-mails Britse ambassa­deur: Trump stapte uit kernak­koord ‘om Obama te treiteren’

8:01 In nieuwe gelekte e-mails van Kim Darroch die in handen zijn van de Britse krant Mail on Sunday, schrijft de ondertussen opgestapte ambassadeur dat Trump de VS enkel terugtrok uit het nucleair akkoord met Iran, omdat de deal werd afgesloten onder Obama.