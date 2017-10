Saudi-Arabië bouwt aan stad ter grootte van België

Het gigantische bouwproject moet Saoedi-Arabië minder afhankelijk maken van olie-export. Er komt een bedrijventerrein van 26.500 vierkante kilometer groot met bedrijven en multinationals die zich richten op water, voedsel, biotechnologie, robotica en entertainment. ,,We zullen alleen samenwerken met mensen die durven te dromen. In deze stad is geen plaats voor conventionele mensen en bedrijven'', zei Bin Salman bij de bekendmaking van de plannen. De stad verrijst aan de Rode Zee en de Golf van Akaba, dicht bij de drukke zeeroute van naar het Suezkanaal. Een brug over de Rode Zee verbindt de wijken van de stad die drie landen beslaat: Saoedi-Arabië, Egypte en Jordanië. Het geld voor het megaproject komt uit het grootste staatsfonds van Saoedi-Arabië en van private investeerders.

Begrotingstekorten

Nergens ter wereld wordt per hoofd van de bevolking zo veel schade aan het milieu toegebracht als in de rijke woestijnstaten van het Midden-Oosten. Airco's nemen het continu op tegen de zinderende hitte van de woestijn, zwembaden dorsten permanent naar water en auto's hebben er meestal een kolk in de tank. Om een kilowatt of liter meer wordt niet gemaald, vanwege de olie-exporten is er geld genoeg.