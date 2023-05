Satellietbeelden tonen impact van wrede gevechten in Bachmoet: ‘Geen aardbeving of meteoriet, wel de Russen’

De Oost-Oekraïense stad Bachmoet heeft al zwaar te lijden gehad onder de oorlog. In de stad, waar de strijd tussen de Russen en de Oekraïners de voorbije maanden is losgebarsten, is de vernieling compleet. Satellietbedrijf Maxar Technologies heeft nieuwe foto’s vrijgegeven die tonen hoe Bachmoet er in mei 2022 uitzag en wat er een jaar later van de stad is overgebleven. De beelden spreken voor zich.