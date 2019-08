Saoedische vrouwen mogen reizen zonder toestemming man

Amerikaans leger blaast lichaam op dat gedoneerd was voor alzheimer­on­der­zoek

1 augustus Toen de moeder van Jim Stauffer in 2013 overleed aan alzheimer, doneerde haar zoon Jim haar lichaam aan de wetenschap. Hij hoopte dat haar hersenen zouden kunnen helpen in onderzoek naar de ziekte. Maar in plaats van dat haar hersenen werden onderzocht, kwam het lichaam terecht bij het leger. Daar werd het opgeblazen met een explosief.