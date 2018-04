Saoedi-Arabië bouwt mega-Vegas in eigen woestijn

In oppervlakte wordt het groter dan Las Vegas. In aanbod spannender dan de meeste Westerse pret- en sportparken. Het Saoedische Al-Qiddiya verwacht jaarlijks 17 miljoen bezoekers, vanaf 2030.

Het grote feest was gepland voor afgelopen woensdag maar daar stak het slechte weer een stokje voor. Vandaag dus in de herkansing: Saoedi-Arabië maakt formeel een begin met de bouw van Al-Qiddiya. Dat is de naam van een ‘entertainment city', die moet verrijzen in een spectaculair berglandschap, op ongeveer veertig kilometer afstand van de hoofdstad Riyad.

Er worden honderden miljarden in het project gestoken en alles eraan lijkt mega. Al-Qiddiya bestaat uit diverse componenten: een zeer Westerse fun city, alle mogelijk sportvelden, een Formule 1-racebaan en wielerbanen, diverse aqua- en wintersportparken, avonturen en chillen in natuurparken (rondom de spectaculaire rotsformaties in het gebied uit het Juratijdperk), safariparken en cultureel amusement. Daaromheen een complete stad aan winkels, woningen en hotellerie voorzien.

De ambities van het non-stop entertainmentpark lijken lastig verenigbaar met de strenge geloofsleer van de Saoedische heersers maar die blijkt soms rekbaar. Ongekende middelen zijn gereserveerd om alternatieve bronnen van inkomsten aan te boren, want daar gaat het om. Al-Qiddiya is het geesteskind van kroonprins Mohammed bin Salman. Het past in zijn economische revolutie, namelijk om het land en zijn bewoners minder afhankelijk te maken van (eindige) olie-inkomsten. De kroonprins wil ook banen scheppen voor jonge Saoedi's. Wat dat laatste betreft is de verwachting dat het totale complex straks goed is voor 57.000 arbeidsplaatsen.

Eerste fase

Een promotionele uitstalling voor het nieuwe pretpark.

In de eerste fase worden de motorsportfaciliteiten gebouwd, een klassiek pretpark en een safaripark. Ze moeten al in 2022 klaar zijn. Behalve, dat wordt gerekend op veel toeristen van buiten het koninkrijk, voorziet het plan met name in de klandizie van jonge Saoedi’s. Ongeveer twee derde van de 32 miljoen inwoners van het koninkrijk is jonger dan 35. Dat zijn miljoenen vaak niet onbemiddelde jongeren die hun vertier nu vaak zoeken in de buurlanden Dubai en Bahrein. Volgens een van de woordvoerders van het project, Fahd bin Abdullah Tounsi, wil de kroonprins de eigen jeugd ter plaatse entertainment te bieden. Hij hoopt zo ook een deel van de onwaarschijnlijke 30 miljard dollar, die Saoedi's jaarlijks spenderen aan toerisme en vermaak buiten de landsgrenzen, in eigen land te houden.

Mohammed bin Salman. Voor de uitwerking van het concept is de Amerikaan Michael Reininger aangetrokken, onder meer ex-baas bij Disney. Het Amerikaanse entertainmentbedrijf Sixflags (exploitant van 40 pretparken in de VS) neemt een van de pretparken van Al-Qiddiya voor rekening. Alle entertainment moet worden ingepast in het natuurschoon van de Tuwaiqbergen.

De start van de werkzaamheden volgt na een reeks hervormingen in het land. Zo werd een half jaar geleden het 35-jaar oude verbod op het vertonen van films herroepen. Vorige week schreef de Saoedische entertainmentindustrie geschiedenis met de vertoning van ‘Black Panther’ in een gloednieuwe bioscoop in Riyad.



Al-Qiddiya is een van drie enorme projecten die door kroonprins Mohammed bin Salman worden getrokken. Er wordt veel verwacht van NEOM, wat wordt uitgelegd als het Arabische antwoord op Silicon Valley. Dat komt vlakbij de grens met Egypte en moet een internationaal businesspark worden dat volledig draait op zonne- en windenergie. Dan is er nog het Rode Zee project.