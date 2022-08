Salman Rushdie door radicale moslims gehaat om zijn boek De duivelsverzen

De vermaarde schrijver, die in Engeland was gaan studeren en wonen, dook tien jaar onder en kreeg permanente bescherming van de Britse politie. Er is op zijn minst een poging gedaan hem te vermoorden met een mislukte bomaanslag.



De Iraanse regering heeft zich na de dood van de ayatollah gedistantieerd van de ‘fatwa’ om Rushdie en de uitgevers van het boek te vermoorden. In De duivelsverzen worden de profeet Mohammed en aspecten van de islam belachelijk gemaakt en er komt een personage in voor dat is gebaseerd op de ayatollah Khomeini. Groepjes extremisten gaan ervan uit dat de fatwa nog geldt, omdat dergelijke oproepen van een hoge sjiitische geestelijke niet meer worden gewijzigd of ingetrokken na de dood van de geestelijke.



Rushdie heeft de fatwa eerder ‘meer een retorische kreet dan een daadwerkelijke bedreiging’ genoemd. Er was ook een beloning van circa 3 miljoen dollar uitgeloofd voor de moord op de schrijver, maar volgens een eerdere uitspraak van Rushdie was er nog geen bewijs dat er mensen zijn die in die beloning geïnteresseerd zijn.



De Brits-Indiase romanschrijver Salman Rushdie werd vandaag neergestoken vlak voor een lezing die hij zou geven in het westen van de staat New York, circa 470 kilometer van de stad New York.