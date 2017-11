Salah Abdeslam mag worden uitgeleverd aan België

De rechter in Parijs heeft toestemming gegeven voor de tijdelijke overplaatsing van Salah Abdeslam , die momenteel onder strenge voorwaarden vastzit in Fleury-Mérogis, bij Parijs. De uitlevering volgt op een arrestatiebevel van 19 oktober, waarin Abdeslam werd opgeroepen te verschijnen als verdachte in de zaak rond het beschieten van enkele politieagenten in maart vorig jaar. Het proces vindt plaats tussen 18 en 22 december. Volgens ingewijden zou het plan zijn om Abdeslam te verplaatsen naar de gevangenis in Vendin-le-Vieil, in het noorden van Frankrijk. Vanuit daar zou hij dan iedere dag naar Brussel gebracht moeten worden. Abdeslam zou onder dezelfde strenge voorwaarden vastgehouden worden.

Sleutelfiguur

Tegen alle verwachting in gaf Abdeslam aan te willen verschijnen bij zijn proces in België. Hij staat daar terecht samen met zijn handlanger Sofiane Ayari wegens poging tot moord binnen een terroristisch kader op meerdere politieagenten. De schietpartij volgde op een zoekactie van de politie, die hoopte de daders van de aanslagen in Parijs te vinden. Bij de actie raakten drie agenten gewond, een van de jihadisten overleed.



Salah Abdeslam wordt gezien als één van de sleutelfiguren bij de aanslagen in Parijs in 2015. Hij zou betrokken zijn geweest bij de voorbereiding en de uitvoering van die aanslagen waarbij 130 mensen om het leven kwamen. Nadat hij in april vorig jaar werd uitgeleverd aan Frankrijk, werd hij dag en nacht in de gaten gehouden. Die controle is begin deze maand iets afgezwakt omwille van de gezondheid van de terrorist.