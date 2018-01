Salah Abdeslam in testament: 'Ik wilde de klus afmaken'

Volgens de tekst wilde Salah Abdeslam zich net als zijn broer Brahim opblazen tijdens de aanslagen in de Franse hoofdstad, maar werkte zijn bommengordel niet. Hij dacht aan een vertrek naar Syrië, maar besloot uiteindelijk toch zich bij de andere leden van de terreurcel in Brussel te voegen. 'Het beste was om het werk hier met de broeders af te maken. Toch hoop ik in de toekomst beter te zijn uitgerust om tot actie over te gaan.'

Lees ook Bomgordel van terrorist Abdeslam werkte niet Lees meer

Bomgordel defect

Het is de Franse radiozender France Inter die de afgelopen dagen melding maakte van het bestaan van het testament. De onderzoekers vonden de tekst op de laptop die de politie in 2016 had gevonden in een vuilnisbak in de Max Roosstraat in Schaarbeek, in de buurt van het onderduikadres van de terroristen die de Brusselse aanslagen pleegden.

Afgelopen week bleek al dat de bomgordel van Abdeslam defect was ten tijde van de aanslagen in Parijs. Volgens de Franse politie bestond de bom uit twee compartimenten, gevuld met explosieven. Een batterij en een drukknop ontbraken, maar volgens de politie zou de gordel ook met batterij en knop niet functioneel zijn geweest. Het was daarom dat Abdeslam geen zelfmoordaanslag pleegde en op de vlucht sloeg.

Reconstructie

Het vanaf de harde schijf van de gevonden computer gereconstrueerde stuk tekst begint als volg: 'Ik ben Abu Abderrahman, degene die heeft deelgenomen aan de eerste aanslag'. Abdeslam richt zich tot zijn familie. Hij vraagt ook of hij hen 'met de grootst mogelijke omzichtigheid' kan bezoeken.

De 27-jarige Fransman is de enige overlevende van de daders van de aanslagen in Parijs. Bij die aanslagen in november 2015 bliezen drie daders zich op bij het voetbalstadion Stade de France. De andere terroristen beschoten cafés en richtten een bloedbad aan in de concertzaal Bataclan, waar 89 mensen stierven.