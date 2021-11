Salah Abdeslam, enige nog levende terrorist van aanslagen Parijs, wil graag studeren

Amerikaan­se topgene­raal noemt Chinese rakettest ‘zeer zorgwek­kend’

Een test die China afgelopen zomer zou hebben uitgevoerd met een hypersonische raket is volgens de Amerikaanse topgeneraal Mark Milley ‘zeer zorgwekkend’. In een interview met Bloomberg noemt Milley de rakettest ‘bijna een Spoetnik-moment’, verwijzend naar de satellietlancering van de Spoetnik door de Sovjet-Unie in 1957. Dat leidde tot de wapenwedloop in de Koude Oorlog.

