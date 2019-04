Rwanda begint beladen herdenking genocide waarbij 800.000 mensen omkwamen

Vanmiddag zullen ruim 2000 genodigden samen met de president, genodigden en parlementsleden een herdenkingstocht lopen van het parlement naar het voetbalstadion. Daar zullen kaarsen worden ontstoken voor een wake. De meesten van de 30.000 aanwezigen waren niet geboren toen de slachtingen plaatshadden. “We moeten leren van het verleden. We mogen niet dezelfde fouten maken”, aldus de 19-jarige Deborah Mwanganjye in een gesprek met de nieuwszender Al-Jazeera. Alleen haar vader overleefde de massamoord. “De rest van de familie is vermoord. Dat is moeilijk om te verwerken, maar zo is het leven.”

Tenminste tien staatshoofden zijn bij de herdenking aanwezig. De Belgische premier Charles Michel is in Kigali, de Franse premier Emanuel Macron zegde af. Formeel omdat hij het te druk heeft met nationale aangelegenheden als de Gele Hesjes. In Rwanda is men teleurgesteld omdat was gehoopt op een excuus voor de rol van Franse militairen in het conflict die volgens Tutsi-bestuurders passief zouden zijn geweest dan wel steun hebben gegeven aan de Hutu’s. Frankrijk ontkent dat. Vanuit Parijs liet Macron wel weten dat hij de archieven openstelt voor onderzoek en dat hij 7 april wil uitroepen tot herdenkingsdag voor wat er in Rwanda gebeurde. Jean-Claude Juncker is in Kiali namens de EU aanwezig.